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Происшествия
25 марта 2022  16:59
Павел Климчак

В Челнах рабочий упал с крыши во время чистки снега, следком начал проверку

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По данным следкома, 61-летний житель Набережных Челнов, являясь слесарем-сантехником, 24 марта по поручению пока неустановленного лица был на крыше одного из домов на улице Магистральной и сбрасывал снег с крыши дома.

Во время уборки он упал с крыши и получил различные травмы головы, шеи и перелом позвоночника. Его госпитализировали в БСМП Челнов.

В данный момент следственный комитет организовал проверку случившегося, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Алексей Матренин.

#Набережные Челны #упал с крыши
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