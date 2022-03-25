В Челнах рабочий упал с крыши во время чистки снега, следком начал проверку

По данным следкома, 61-летний житель Набережных Челнов, являясь слесарем-сантехником, 24 марта по поручению пока неустановленного лица был на крыше одного из домов на улице Магистральной и сбрасывал снег с крыши дома.

Во время уборки он упал с крыши и получил различные травмы головы, шеи и перелом позвоночника. Его госпитализировали в БСМП Челнов.

В данный момент следственный комитет организовал проверку случившегося, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Алексей Матренин.