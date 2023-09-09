Мэры 13 моногородов записали видео для «Пастернаковских чтений» в Менделеевске

Стихотворение «Сирень» Бориса Пастернака прочитали мэры 13 моногородов и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева. Видео в своем телеграм-канале разместил глава Менделеевского района Радмир Беляев. Ролик является своеобразным творческим приглашением на предстоящие «Пастернаковские чтения».

В поэтической волне приняли участие мэры Котовска, Глазова, Сарапула, Козьмодемьянска, а также Заречного, Железногорска-Илимского, Воткинска, Новокузнецка, Кировска, Губкина, Гукова. Зачитали стихотворение и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и градоначальник из Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Благодарю коллег, мэров моногородов, за такую поддержку нашего Международного фестиваля! Благодаря программам ВЭБ.РФ мы все работаем сплоченной командой и стараемся развивать наши территории максимально эффективно. В свою очередь приглашаю всех мэров в Менделеевск», — написал Радмир Беляев.

В пресс-службе муниципального образования «Татар-информу» рассказали, как идет подготовка к событию. На данный момент жюри определяют победителей конкурса чтецов, которые будут объявлены 16 сентября. Готовят доклады участники лекций и круглых столов.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдёт в Менделеевске с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО. Ожидается, что гостями фестиваля станут Эммануил Виторган и Ольга Кабо, а также другие артисты театра и кино. Свои приглашения на фестиваль для всех россиян также записали народный артист России Константин Хабенский и актриса Равшана Куркова.