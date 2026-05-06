Мэру Уфы Мавлиеву сменили арест на домашний, вину он не признает

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката уфимского градоначальника Марата Самойлова. При этом, по словам адвоката, Мавлиев не противодействует следствию.

Между тем, Верховный суд Башкортостана изменил меру пресечения мэру Уфы.

«Арест отменен, избран домашний арест на два месяца», – рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, Ратмира Мавлиева обвиняют в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также незаконном отчуждении участка на территории одного из санаториев города.

Как полагает следствие, с ноября 2024 по декабрь 2025 года по указанию мэра Уфы был организован сбор денег под видом пожертвований от коммерческих организаций. Один из городских фондов получил около 31 млн рублей, часть которых направили на покупку автомобиля для служебных и личных поездок Мавлиева.

Кроме того, как считают правоохранители, Мавлиев вместе с сообщниками потребовал от застройщика дать ему взятку, а затем за свой счет купить участок на территории одного из санаториев Уфы и оформить на него права в интересах Мавлиева. Следователи также полагают, что обвиняемый получил взятку 10 млн от строительной компании за покровительство.