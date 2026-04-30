Мэр Уфы Ратмир Мавлиев арестован

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева арестовали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Башкирии.

Напомним, что чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также незаконном отчуждении участка на территории одного из санаториев города.

По версии следствия, с ноября 2024 по декабрь 2025 года по его указанию был организован сбор денег под видом пожертвований от коммерческих организаций, после чего один из городских фондов получил порядка 31 млн рублей, часть которых направили на покупку автомобиля для служебных и личных поездок Мавлиева.

Помимо этого Мавлиев вместе с сообщниками, используя свои служебные полномочия, потребовал от застройщика дать ему взятку, а затем за свой счет купить участок на территории одного из санаториев Уфы и оформить на него права в интересах Мавлиева. Также он получил взятку 10 млн от одной из стройкомпаний за покровительство.