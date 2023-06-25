Мероприятия марафона «Сила России» прошли в рамках проекта «Казань против рака груди»

Татарстанские активисты спортивного марафона «Сила России» приняли участие в некоммерческом информационном проекте «Казань против рака груди».

Заслуженный тренер РФ, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с „Единой Россией“», член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане Ольга Павлова приняла участие в спортивной разминке и пробежала дистанцию в 1000 метров вокруг Черного озера вместе с заместителем исполнительного директора компании Timerman Кристиной Камалетдиновой, которая и проводила разминку.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«Хотела поблагодарить врачей, которые борются с этой тяжелой болезнью и привлекают внимание людей к профилактике данного заболевания и ранней диагностике. Я думаю, данные акции уже спасли жизнь многим людям», — заметила Ольга Павлова.

Тренер также обратила внимание на то, что физическая культура и спорт помогают в процессе реабилитации тем людям, которые прошли через операции и химиотерапию.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«Люди, которые занимаются физкультурой и спортом, раком болеют намного меньше. Именно физические упражнения снижают уровень сахара в крови, уменьшают вес и являются естественным стимулятором иммунитета», — подчеркнула Ольга Павлова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском парке «Черное озеро» желающие женщины проверились на онкологию.