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Казань против рака груди: как на Черном озере желающие женщины проверились на онкологию
Сегодня в городском парке Черное озеро стартовала акция «Казань против рака груди». Все желающие могут бесплатно пройти консультацию у врача онколога-маммолога и послушать лекции на медицинские темы.
«Проект начался в 2014 году. Мы его проводили пять лет, потом у нас произошёл пандемийный отпуск. И сегодня мы вернулись. Этот проект для меня всегда был отдушиной. Это личная история – моя однокурсница ушла из жизни из-за этой болезни и то, что я делаю – это дань ее памяти. Наш проект информационный, чтобы женщины вспомнили, что забота о себе – это работа», – рассказала «Татар-информу» организатор проекта Татьяна Яковлева.
«Актуальность этой темы просто зашкаливает. По статистическим данным, она превышает 20% по заболеваемости женского населения. Это говорит об актуальности самообследования молочных желез. Как нам в этом могут помочь мужчины, как важно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию раз в год – проходить ТО организма. Сегодняшняя акция потрясающая, очень здорово, что у нас такой большой отклик получила акция», – отметила на открытии главный акушер-гинеколог Управления здравоохранения Казани Лариса Фаткуллина.
Действительно, поток женщин, которые брали талончики на обследование не уменьшался. За первый час с начала акции на осмотр записались 80 человек, а 40 уже успели проверить.
«Мне сообщила коллега об акции. И я решила прийти. Считаю, что здоровье очень важно проверять», – рассказала «Татар-информу» жительница Казани Альфия.
Женщина записывала голосовое сообщение своей дочери, говорила, чтобы она тоже пришла и взяла талончик, чтобы проверить молочные железы.
А Эльмира пришла специально, чтобы послушать лекции. Она рассказала «Татар-информу», что ее дочь живет в Санкт-Петербурге и ей поставили диагноз вирус папилломы человека. И женщина пришла специально послушать врачей, которые расскажут об этой болезни и задать интересующие вопросы. И заодно записалась на консультацию врача.
Осмотр проводили пять врачей онкологов-маммологов Республиканского клинического онкологического диспансера. Они вышли проверять жительниц Казани в свой выходной и не жалеют об этом.
«Мы, врачи, хотим, чтобы население как можно меньше болело. И когда есть возможность проводить скрининг, выявлять проблемы на ранней стадии, а не встречать больных уже в клинике. Когда организм женщины не может вытерпеть эту боль и рак выявляется на поздней стадии, мы ее не упускаем. Желательно проводить как можно больше таких мероприятий, чтобы вызвать осознание у женщин, насколько это серьезно», – отметила в беседе с «Татар-информом» маммолог РКОД Анастасия Борисова.
Пальпация занимает не больше пяти минут, за это время специалист прощупывает лимфоузлы и молочные железы.
Анастасия Борисова объяснила, если будут выявлены подозрения, женщину направят к онкологу по месту жительства.
Пройти обследование и быть уверенным в здоровье своих молочных желез можно до 16.00.
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