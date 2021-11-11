Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате

Врио канцлера Германии Ангела Меркель обратилась к Президенту России Владимиру Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает Кабмин ФРГ, комментируя прошедший телефонный разговор сторон.

«Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала Президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», — приводит сообщение РИА Новости.

Накануне, во время предыдущего телефонного разговора, Меркель обратилась к Путину с призывом повлиять на Президента Белоруссии Александра Лукашенко в решении проблем с незаконными мигрантами.