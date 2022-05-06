Мэрия Нижнекамска выразила соболезнования в связи со смертью ветерана войны

В Нижнекамском районе, не дожив несколько дней до 77-й годовщины Великой Победы, на 97-м году жизни скончался ветеран войны Хасан Салимов. В последний путь участника войны проводили сегодня, рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Руководитель исполкома Рамиль Муллин, Совет Нижнекамского района, Нижнекамский горсовет, исполкомы района и города выразили соболезнования депутату Совета района, главе Шингальчинского сельского поселения Рамилю Салимову по поводу кончины отца Хасана Ахметзяновича, участника Великой Отечественной войны.

«Скорбим вместе с Вами, разделяем горечь невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании.

Хасан Салимов родом из села Ташлык Нижнекамского района. До войны трудился в колхозе «имени Ленина» разнорабочим. В 1943 году был призван на военную службу. Сражался в Маньчжурии станковым пулеметчиком. Участвовал в боях против японских интервентов в составе третьего мотострелкового полка. Награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Японией», юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне.

Хасан Салимов был демобилизован в 1950 году в звании сержанта. Вернувшись в родное село, более 20 лет работал разнорабочим, затем бригадиром в колхозе «имени Ленина», заведующим нефтебазой.

На сегодняшний день в Нижнекамском муниципальном районе осталось 40 участников Великой Отечественной войны, 521 труженик тыла и 86 вдов участников войны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Спасском районе на 98-м году жизни умер последний участник Великой Отечественной войны Зинатулла Гизатуллин.