В Спасском районе на 98-м году жизни умер последний участник Великой Отечественной войны

Фото: газета «Новая жизнь».

На 98-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны из Спасского района Татарстана, житель села Иске Рязап Зинатулла Гизатуллин. Кавалер ордена Отечественной войны не дожил до 9 Мая всего девять дней, пишет газета «Новая жизнь».

Несмотря на почтенный возраст, Зинатулла Гизатуллин продолжал работать — он был депутатом сельсовета. О войне фронтовик рассказывать не слишком любил. Вспоминал только, что сообщение о начале войны услышал по громкоговорителю, когда вместе с друзьями шел по селу, и сразу решил, что пойдет защищать Родину во что бы то ни стало.

После войны Гизатуллин вернулся в родное село. Впоследствии основал в Искерязапской школе Музей памяти, который потом приобрел официальный статус. Гизатуллин по крупицам собрал свидетельства военных лет: фотографии, фронтовые письма, военные артефакты, архивные документы.

Зинатулла Гизатуллин — заслуженный учитель школы РТ, отличник народного просвещения. Награжден медалями «За победу над Японией» и «За доблестный труд», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени.