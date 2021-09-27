Мэрия Нижнекамска: Количество заболевших растет, Covid-19 стал выявляться у детей

Статистика по коронавирусной инфекции в Нижнекамском районе остается неутешительной, количество заболевших растет. Кроме того, Covid-19 стал выявляться и у детей. Об этом на аппаратном совещании заявила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

«Ситуация по Covid-19 остается напряженной. В нашей республике наблюдается рост заболевших. Об этом свидетельствует и статистика Нижнекамского муниципального района. По данным оперштаба, на 27 сентября в Нижнекамском районе выявлено 892 случая Covid-19, выздоровели за весь период 668 человек, в госпитале получают лечение 283 человека. На ИВЛ находится семь человек. Болеют и взрослые, стал выявляться Covid-19 и у детей», — отметила заммэра.

Докладчик напомнила, что во время субботнего совещания в режиме ВКС Президент РТ Рустам Минниханов дал поручение усилить соблюдение мер по коронавирусу в образовательных учреждениях, чтобы не допустить перехода на дистанционное обучение.

«Никакие онлайн-системы не могут заменить традиционный формат обучения. Сейчас крайне важно, чтобы все образовательные учреждения — вузы, техникумы, школы, колледжи, детские сады — продолжали работать. Везде должен быть организован контроль на входе. Необходимо обезопасить трудовые коллективы», — сказала Камелина.

Первый этап вакцинации в Нижнекамском районе РТ прошли 85 809 человек, вакцинировались полностью 80 324 человека.