Минниханов о Covid: Главное, чтобы образовательные учреждения не перешли на дистанционку

Президент РТ Рустам Минниханов поручил руководству образовательных учреждений и Минобрнауки республики строго следить за соблюдением антиковидных мер, чтобы избежать перехода на дистанционное обучение. Об этом руководитель республики заявил на субботнем совещании.

«Главное, чтобы все наши образовательные учреждения — вузы, техникумы, школы, детские сады — продолжали работать. Везде должен быть организован контроль на входе. Если человек с температурой или есть какие-то сомнения — мы их отправляем обратно. У нас 400-450 человек в день не проходят фильтр в школах. Все ответственные структуры должны строго следить за этим», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он отметил, что традиционную форму обучения не смогут заменить никакие онлайн-системы. При дистанционной учебе страдает качество образования.