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Ру Тат
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28 мая 2021  09:42
Марат Ишкильдин

Мэрия Казани намерена до 2023 года разработать проект планировки Вознесенского тракта

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Проект планировки Вознесенского тракта Казани будет готов к 2023 году. Информация об этом размещена в электронном сборнике документов мэрии.

«Подготовить в срок до 08.02.2023 в границах согласно приложению к настоящему постановлению проект планировки территории линейного объекта „Вознесенский тракт. Строительство участка от проспекта Победы до М-7
„Волга“ в Советском районе г. Казани Республики Татарстан“», — сообщают в исполкоме.

Вознесенский тракт планируют сделать трехполосной дорогой. Расчетная скорость движения по дороге составит 70 км в час, а протяженность — 4,1 км. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проектирование второго участка Вознесенского тракта в Казани завершат в конце 2021 года.

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