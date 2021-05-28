Мэрия Казани намерена до 2023 года разработать проект планировки Вознесенского тракта

Проект планировки Вознесенского тракта Казани будет готов к 2023 году. Информация об этом размещена в электронном сборнике документов мэрии.

«Подготовить в срок до 08.02.2023 в границах согласно приложению к настоящему постановлению проект планировки территории линейного объекта „Вознесенский тракт. Строительство участка от проспекта Победы до М-7

„Волга“ в Советском районе г. Казани Республики Татарстан“», — сообщают в исполкоме.

Вознесенский тракт планируют сделать трехполосной дорогой. Расчетная скорость движения по дороге составит 70 км в час, а протяженность — 4,1 км.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проектирование второго участка Вознесенского тракта в Казани завершат в конце 2021 года.