В Мэрии Казани рассказали, какая работа по борьбе с грызунами проводится в городе

Борьба с грызунами в Казани проводится ежемесячно на объектах и прилегающих к ним территориях на основании договоров, заключенных с организациями дезинфекционного профиля, имеющими соответствующую лицензию. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Договоры с ними заключаются управляющими компаниями многоквартирных домов, предприятиями и учреждениями соцсферы, коммерческими организациями», – сообщили в пресс-службе.

На открытых территориях – в лесах, парках и скверах – дератизационные работы проводятся дезинфекционной станцией Казани по муниципальному заданию Управления административно-технической инспекции исполкома города и предписанию Роспотребнадзора по РТ весной и осенью.

В дезинфекционной станции Казани рассказали, что нужно делать жителям жилых домов, заметившим грызунов.

«Если вы проживаете в многоквартирном доме и заметили наличие грызунов, а также наличие щелей, дыр в подвале, подъезде, на лестничных клетках и маршах, вам необходимо как можно скорее обратиться в управляющую компанию. Нужно оставить заявку на их устранение, а также на организацию и проведение внеплановых дератизационных или дезинсекционных профилактических работ в местах общего пользования вашего многоквартирного дома», – отметили в организации.

По данным мэрии Казани, профилактические обработки мест общего пользования против грызунов проводят управляющие компании, обслуживающие дом ежемесячно. Оплата услуг по дератизации включена в счет-фактуру за коммунальные платежи и начисляется ежемесячно.

