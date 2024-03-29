Мэрия Казани призвала к активному голосованию за благоустройство зеленых зон

К активному участию в голосовании за общественные пространства и дворовые территории для благоустройства в 2025 году призвал сегодня жителей Казани заместитель руководителя горисполкома Игорь Куляжев.

«Проект благоустройства общественных пространств реализуется на всей территории Российской Федерации. Но одно из условий — активность людей, пользователей, от этого зависит, какие финансовые средства будут выделяться тому или иному региону на развитие общественных пространств», — сказал он.

Спикер отметил, что сейчас на сайте госуслуг проходит голосование по выбору общественных пространств.

«Чем большую активность мы проявим при голосовании, тем больше возможностей у нас получить финансирование для благоустройства наших зеленых зон, заброшенных участков, новых территорий», — подчеркнул Куляжев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проголосовать за общественные пространства и дворовые территории для благоустройства в 2025 году жители Татарстана смогут на портале госуслуг РТ до 30 апреля 2024 года.