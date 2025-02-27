Мэрия Казани потребовала отремонтировать рушащееся здание в Старо-Татарской слободе

Мэрия столицы Татарстана отреагировала на обрушение крыши особняка XIX века в центре Старо-Татарской слободы, потребовав от владельцев здания отремонтировать его.

«В связи с состоянием объекта исполнительный комитет Казани направил уведомления собственникам здания о необходимости проведения ремонтных работ и восстановления здания, также готовятся документы об устранении нарушений в судебном порядке», – рассказали изданию «Миллиард.татар» в пресс-службе префектуры «Старый город».

«Обрушение кровли произошло в 2022 году в связи с пожаром: локальным костром была обожжена центральная опорная балка, которая в итоге сложилась под массой крышной конструкции», – уточнили в префектуре.

При этом вопрос дальнейшей судьбы «объекта исторической среды» остается открытым. Кто является владельцем рушащегося дома и когда ожидается его ремонт, в мэрии не ответили. В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия пояснили, что дом №12 по улице Каюма Насыйри не имеет соответствующего статуса.

Дом по улице Насыри, 12 был построен в XIX веке, а после выкуплен Валиуллой Ибрагимовым. Он состоит из двух корпусов: наполовину каменного и наполовину деревянного здания на улице Каюма Насыри и кирпичного двухэтажного строения на улице Зайни Султана.

В 2023 году сообщалось, что дом перешел в муниципальную собственность и что «Татинвестгражданпроект» готовит проект реконструкции. Последний раз ремонт здания осуществлялся в преддверии Универсиады в 2013 году.