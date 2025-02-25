В центре Старо-Татарской слободы обвалилась крыша деревянного особняка XIX века

В Казани крыша старинного деревянного дома, расположенного по адресу: ул. Каюма Насыри, 12, провалилась внутрь. С улицы можно наблюдать лишившееся верха деревянное здание с полинявшей на солнце табличкой, гласящей: «Объект исторической среды». Здание располагается в нескольких метрах от мечети «Марджани».

В 2013 году здание было отремонтировано к Универсиаде, но уже в 2019 году крыша дома начала проваливаться под тяжестью снега. На фотографиях лета 2024 года еще можно увидеть чердачные окна, сейчас они уже исчезли.

Дом был построен в XIX веке Валиуллой Ибрагимовым, он состоит из двух корпусов: наполовину каменного и наполовину деревянного здания на улице Каюма Насыри и кирпичного двухэтажного строения на улице Зайни Султана. В 2023 году сообщалось, что дом перешел в муниципальную собственность и что «Татинвестгражданпроект» готовит проект реконструкции.

Редакция издания «Миллиард.Татар» отправила запросы в мэрию Казани, Министерство культуры РТ и Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.