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Новости Татарстана и Казани
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Мэрия Казани объяснила, почему в транспорте пропали объявления на английском языке
В общественном транспорте Казани постепенно перестают объявлять остановки на английском языке. На большинстве маршрутов объявления уже делают только на двух языках – русском и татарском. В мэрии столицы Татарстана жителям объяснили, что у города нет обязательств использовать еще и английский язык.
Согласно договору на транспортное обслуживание, перевозчик обязан обеспечить речевую информацию в транспорте на двух государственных языках Татарстана, объяснили представители городской администрации, отвечая на вопросы горожан в соцсетях.
«Добрый день! Как сообщает Комитет по транспорту, в тексте договора контракта говорится: обеспечить в каждом из использующихся для перевозок по Маршрутам транспортных средств наличие речевой текстовой информации о наименованиях остановочных пунктов <…>. Указанная информация доводится до сведения пассажиров по громкоговорящей связи водителем, кондуктором или посредством автоинформатора на 2-х государственных языках», – пояснили в мэрии, не назвав других конкретных причин.
Напомним, впервые объявлять названия остановок на английском языке в Казани начали в 2010 году.
В прошлом году стало известно о планах запустить в общественном транспорте Казани аудиогид на татарском и русском языках. Как объясняли в исполкоме, его цель – рассказать пассажирам об истории и интересных фактах о городе.
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