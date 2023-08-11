Мэрия Казани объяснила, почему в транспорте пропали объявления на английском языке

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В общественном транспорте Казани постепенно перестают объявлять остановки на английском языке. На большинстве маршрутов объявления уже делают только на двух языках – русском и татарском. В мэрии столицы Татарстана жителям объяснили, что у города нет обязательств использовать еще и английский язык.

Согласно договору на транспортное обслуживание, перевозчик обязан обеспечить речевую информацию в транспорте на двух государственных языках Татарстана, объяснили представители городской администрации, отвечая на вопросы горожан в соцсетях.

«Добрый день! Как сообщает Комитет по транспорту, в тексте договора контракта говорится: обеспечить в каждом из использующихся для перевозок по Маршрутам транспортных средств наличие речевой текстовой информации о наименованиях остановочных пунктов <…>. Указанная информация доводится до сведения пассажиров по громкоговорящей связи водителем, кондуктором или посредством автоинформатора на 2-х государственных языках», – пояснили в мэрии, не назвав других конкретных причин.

Напомним, впервые объявлять названия остановок на английском языке в Казани начали в 2010 году.

В прошлом году стало известно о планах запустить в общественном транспорте Казани аудиогид на татарском и русском языках. Как объясняли в исполкоме, его цель – рассказать пассажирам об истории и интересных фактах о городе.