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Ру Тат
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Казань
19 мая 2022  15:32

Мэрия Казани объяснила ликвидацию «Казгражданпроекта»

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В мэрии Казани прокомментировали ликвидацию МБУ «Институт «Казгражданпроект». Вместо учреждения планированием займется Институт развития города, созданный в 2021 году.

Новый институт займется стратегическим планированием городского пространства, тогда как «Казгражданпроект» сосредотачивался на отдельных проектах.

«Это позволит усовершенствовать среду,  создать комфортную и гармоничную систему, чтобы город правильно развивался и рос. Также Институт будет заниматься разработкой градостроительной документации всех уровней», - сообщили в пресс-службе мэрии «Татар-информу».

Там также уточнили, что Институт развития города  не является правопреемником МБУ «Институт «Казгражданпроект».

Сотрудники, пожелавшие работать в новом учреждении, уже трудоустроены. Права оставшихся сотрудников будут соблюдены согласно действующему законодательству.

Ранее стало известно, что Исполком Казани постановил до 1 августа ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Институт «Казгражданпроект».

#мэрия казани
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