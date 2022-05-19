Мэрия Казани объяснила ликвидацию «Казгражданпроекта»

В мэрии Казани прокомментировали ликвидацию МБУ «Институт «Казгражданпроект». Вместо учреждения планированием займется Институт развития города, созданный в 2021 году.

Новый институт займется стратегическим планированием городского пространства, тогда как «Казгражданпроект» сосредотачивался на отдельных проектах.

«Это позволит усовершенствовать среду, создать комфортную и гармоничную систему, чтобы город правильно развивался и рос. Также Институт будет заниматься разработкой градостроительной документации всех уровней», - сообщили в пресс-службе мэрии «Татар-информу».

Там также уточнили, что Институт развития города не является правопреемником МБУ «Институт «Казгражданпроект».

Сотрудники, пожелавшие работать в новом учреждении, уже трудоустроены. Права оставшихся сотрудников будут соблюдены согласно действующему законодательству.

Ранее стало известно, что Исполком Казани постановил до 1 августа ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Институт «Казгражданпроект».