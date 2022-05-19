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Казань
19 мая 2022  10:04

Мэрия Казани ликвидирует «Казгражданпроект»

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Исполком Казани постановил ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Институт «Казгражданпроект». Соответствующее постановление подписал глава Исполкома Рустем Гафаров.

Учреждение должно быть ликвидировано до 1 августа 2022 года, следует из документа.

Имущество МБУ должно быть передано в городскую казну.

Институт «Казгражданпроект» был создан в феврале 1977 года. Первым директором института был назначен Марат Кафиатуллин, проработавший в этой должности вплоть до 2009 года.

#Казань
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