Мэрия Казани ликвидирует «Казгражданпроект»

Исполком Казани постановил ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Институт «Казгражданпроект». Соответствующее постановление подписал глава Исполкома Рустем Гафаров.

Учреждение должно быть ликвидировано до 1 августа 2022 года, следует из документа.

Имущество МБУ должно быть передано в городскую казну.

Институт «Казгражданпроект» был создан в феврале 1977 года. Первым директором института был назначен Марат Кафиатуллин, проработавший в этой должности вплоть до 2009 года.