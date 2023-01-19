Мэрия Казани объяснила, какие работы проводятся рядом с бывшим парком «Кырлай»

На берегу Казанки за Нижне-Заречной дамбой установлена открытая дрена, которая поможет избежать серьезного затопления территории весной. Работы проводятся по указанию Ростехнадзора, заявила мэрия столицы РТ в ответ на вопросы горожан. Объяснения и фотографии опубликованы в телеграм-канале исполкома.

«Рассказываем: на этом месте расположена открытая дрена. Сейчас ведется расчистка дренажной системы от веток кустарников, поросли, деревьев, иловых отложений и углубление канала», — говорится в сообщении.

Таким образом, талые воды будут беспрепятственно уходить по дрене и не скапливаться на территории, угрожая подтоплением окружающим постройкам.

Работы проводятся по указанию Ростехнадзора. Весной на территории района начнется компенсационная высадка деревьев.

Напомним, что парк аттракционов «Кырлай», располагавшийся на набережной недалеко от Центра семьи «Казан», решили перенести, а на его месте построить Соборную мечеть. Как отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов, строительство культового объекта обязательно начнется уже в этом году.

Фото: телеграм-канал мэрии Казани