Минниханов рассказал, когда начнется строительство Соборной мечети в Казани

Сейчас идет процесс выбора проекта Соборной мечети в Казани. Есть два варианта — более современный и классический. В ближайшее время все необходимые решения будут приняты, и в будущем году однозначно начнется строительство. Об этом на встрече с представителями СМИ в IT-парке имени Башира Рамеева сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы выбрали новую площадку для строительства Соборной мечети, но там еще необходимо провести инженерные работы, связанные с ливневками. Уже [эту] работу мы начали. Что касается самого проекта, то мы выбираем между двумя вариантами: один более современный, второй — классический. Нам здесь нельзя ошибиться. В ближайшее время мы все решения примем. То, что в наступающем году мы начнем строительство, — однозначно», — подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов пояснил, что сейчас идет изучение уже существующих мечетей, чтобы не ошибиться при выборе проекта для реализации.