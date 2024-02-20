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Новости Татарстана и Казани
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Мэрия Казани обратилась к горожанам с просьбой в связи с уборкой снега
Просим жителей соблюдать осторожность: всегда смотреть на козырьки подъездов, не ходить под крышами и не парковать под ними машины. Об этом сообщила мэрия Казани, подчеркнув, что в городе продолжают очищать от снега крыши жилых домов.
Казанцам также напомнили, что, если жители вдруг обнаружат скопившийся снег, сосульки на крыше, то им следует написать об этом службе своей управляющей компании. Также оставить заявку можно в «Открытую Казань» на сайте https://open.kzn.ru/ или по телефону: +7(843)236-41-23.
Ранее сообшалось, что с начала зимы с улиц Казани вывезено уже 1,5 млн тонн снега.
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