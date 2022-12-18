Мэрия Казани назвала улицы, с которых сегодня будут убирать снег

На уборку снега с улиц Казани сегодня вышли 568 дорожных рабочих и 367 единиц техники. В том числе для уборки задействуют 56 комбинированных дорожных машин, 72 тракторные щетки, 97 самосвалов, 81 фронтальный погрузчик и другие машины, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В число территорий, откуда сегодня днем будут активно вывозить снег, попали участки улиц Адоратского, Борисковской, Волгоградской, Гаврилова, Губкина, Дементьева, Журналистов, Кремлевской, Лукницкого, Мичурина, Московской, Н.Юсупова, Сайдашева и других.

За прошедшую ночь рабочие вывезли 9275 тонн снега и использовали 292 тонны реагента и 512 тонн пескосоляной смеси для противогололедной обработки дорог.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане с 17 по 19 декабря выпадет около половины месячной нормы осадков. В ближайшие сутки в городе ожидаются не только сильные снегопады, но и ледяной дождь.