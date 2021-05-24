Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков

Пост гендиректора МУП «Метроэлектротранс» занял экс-председатель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.



«Руководителем „Метроэлектротранса“ назначен Абдулхаков Айдар Камилевич. Представлять его не нужно, хорошо известный нам коллега», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.



Абдулхаков родился в Казани 11 апреля 1969 года. В 1993 году он окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина по специальности механик, математик-прикладник. Свою первую должность занял в сентябре 1993 года став старшим мастером по снабжению Казанской автобазы Татпотребсоюза.



Также Абдулхаков работал в Пенсионном фонде России по РТ, Министерстве финансов РТ, Комитете по транспорту и связи Минтранса РТ и «Казгорэлектротрансе». С 2006 года он возглавлял Комитет по транспорту исполкома Казани.



Ранее должность гендиректора казанского МУП «Метроэлектротранс» занимал Асфан Галявов. Он покинул свой пост по собственному желанию 21 мая.

