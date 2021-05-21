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Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
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Ру Тат
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21 мая 2021  15:20

Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»

Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
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Генеральный директор казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов покинул свой пост по собственному желанию.

«Кадровые изменения в МУП "Метроэлектротранс": руководитель предприятия Асфан Галявов ушел по собственному желанию», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале мэрии столицы Татарстана.

Асфан Галявов в 2001 году стал директором ККУП «Казгорэлектротранс». С 2002 по 2004 год — генеральный директор МУП «Казгорэлектротранс». Начиная с 2004 года работал генеральным директором МУП «Метроэлектротранс».

#МУП «Метроэлектротранс» #асфан галявов
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