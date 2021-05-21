Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»

Генеральный директор казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов покинул свой пост по собственному желанию.

«Кадровые изменения в МУП "Метроэлектротранс": руководитель предприятия Асфан Галявов ушел по собственному желанию», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале мэрии столицы Татарстана.

Асфан Галявов в 2001 году стал директором ККУП «Казгорэлектротранс». С 2002 по 2004 год — генеральный директор МУП «Казгорэлектротранс». Начиная с 2004 года работал генеральным директором МУП «Метроэлектротранс».