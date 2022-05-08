Мэрия Казани напомнила об ограничениях движения ко Дню Победы

В Казани 8 и 9 мая будут перекрыты несколько улиц, напомнили в мэрии Казани. Ограничения вводятся в центре города в связи с празднованием Дня Победы.

С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая будут закрыты пл.Тысячелетия, в том числе улица Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская дамба в обоих направлениях, ул.Кремлевская набережная, ул.Декабристов (от ул.Комсомольской до пл.Тысячелетия).

С 18:00 8 мая до 22:00 9 мая будет закрыта ул.Бондаренко от пр.Ямашева до ул.Волгоградской.

9 мая с 12:00 до 17:00 будут закрыты улицы Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевская.

9 мая с 19:00 до 23:00 будет закрыта ул.С.Хакима (от ул.Декабристов до ул.Бичурина в обоих направлениях).

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал об улицах, которые перекроют при подготовке и праздновании 9 Мая.