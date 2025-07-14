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Экономика 14 июля 2025 06:50

Мерц: США ударят по самому больному месту немецкого экспортного сектора

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Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность планами США ввести 30-процентные пошлины на импорт из Европы. По его словам, это решение может серьезно повлиять на экспортный сектор Германии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал ARD.

«Если это произойдет, то мы будем вынуждены задвинуть большую часть наших усилий в сфере экономической политики на второй план, потому что это затмит все остальное и нанесет удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора», — отметил Мерц.

Канцлер добавил, что до 1 августа, когда могут вступить в силу новые тарифы, Германия совместно с Францией и Еврокомиссией попытается найти компромиссное решение. По словам Мерца, подобные прецеденты уже существовали ранее.

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#германия #экспорт #пошлины #Дональд Трамп
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