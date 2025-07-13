Во Франции опасаются разрушительных последствий пошлин Трампа

Французские производители вина и молочной продукции заявили о возможных тяжелых последствиях введения 30-процентных пошлин на импорт из стран Евросоюза, о которых ранее заявил президент США Дональд Трамп. Новые тарифы могут вступить в силу уже 1 августа. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на агентство Reuters.

«Это настоящий шок для производителей молока и сыра; для нас это важный рынок», — заявил генеральный директор молочной ассоциации FNIL Франсуа-Ксавье Уард.

Он отметил, что отрасль может быть вынуждена пересмотреть свою стратегию на внешних рынках:

«Это новая реальность, к которой нам придется привыкнуть. Я не думаю, что это временно».

Серьезную озабоченность выразили и в продовольственной лоббистской группе ANIA. Ее президент Жан-Франсуа Луазо назвал возможные пошлины «катастрофой» для всей французской пищевой промышленности.

Почти половина молочной продукции, производимой во Франции — включая сыры, такие как бри, а также йогурты и масло — идет на экспорт. США являются одним из ключевых рынков сбыта. По словам Уарда, введение новых тарифов может стоить сектору сотен миллионов евро. Он уточнил, что ежегодный экспорт французской молочной продукции в США составляет около €350 млн.

Представители отрасли опасаются, что повышение пошлин приведет к росту цен на их продукцию.