Мерч с Путиным и «Орешником» появился на маркетплейсах

На российских маркетплейсах появились мерчи с изображением Президента РФ Владимира Путина и отечественной ракеты «Орешник».

Напомним, в четверг Путин обратился к россиянам по поводу применения западных дальнобойных ракет по территории страны, а также об ответе Москвы ракетой «Орешник».