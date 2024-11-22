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Мерч с Путиным и «Орешником» появился на маркетплейсах
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На российских маркетплейсах появились мерчи с изображением Президента РФ Владимира Путина и отечественной ракеты «Орешник».
Напомним, в четверг Путин обратился к россиянам по поводу применения западных дальнобойных ракет по территории страны, а также об ответе Москвы ракетой «Орешник».
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