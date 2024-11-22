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Общество 22 ноября 2024 12:07

Мерч с Путиным и «Орешником» появился на маркетплейсах

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На российских маркетплейсах появились мерчи с изображением Президента РФ Владимира Путина и отечественной ракеты «Орешник».

Напомним, в четверг Путин обратился к россиянам по поводу применения западных дальнобойных ракет по территории страны, а также об ответе Москвы ракетой «Орешник».

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#Владимир Путин
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