Мэра Парижа Эмманюэля Грегуара заподозрили в том, что он проспал заседание городского совета из-за выхода видеоигры Grand Theft Auto VI. Об этом сообщают французские СМИ.

Накануне политик опубликовал в Instagram* историю с обратным отсчетом до релиза игры и подписью «Let’s Go!!!!».

Заседание горсовета началось в 9:00, однако Грегуар пропустил его начало и появился на работе только около полудня. Пользователи соцсетей предположили, что опоздание связано с ночным ожиданием выхода GTA VI.

Официальных объяснений причин задержки от мэра или его пресс-службы не поступало.

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