Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал работодателям проверить сотрудников, которые внезапно оформят больничный в день выхода GTA 6. Если выяснится, что они симулировали болезнь, их следует обязать отработать пропущенные часы, заявил парламентарий «Абзацу».

Милонов также предложил руководителям оценить качество работы таких сотрудников. Сам депутат назвал GTA 6 сомнительной игрой с устаревшим контентом и скучным геймплеем.

Ранее адвокат Вадим Багатурия предупредил, что покупка поддельного больничного ради игры может привести к увольнению и уголовной ответственности. По его словам, работодатель вправе проверить документ и расценить отсутствие сотрудника как прогул.

В то же время историк видеоигр Александр Кузьменко предложил руководителям простить подчиненным опоздания в день релиза GTA 6.