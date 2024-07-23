Мэр Зеленодольска встретился с командиром танка, освобождавшим поселок в ДНР

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев встретился с прибывшим в отпуск из зоны СВО полковником гвардии, командиром пятой отдельной гвардейской танковой бригады, уроженцем Зеленодольска Семеном Николаевым.

Его бригада участвовала в освобождении поселка Урожайное Донецкой народной республики. Участники встречи поговорили о быте на передовой и о помощи, которая сегодня нужна бойцам.

Огромную поддержку бойцам на передовой оказывают волонтеры. Один из ярких примеров Кристина Кореницына, активистка группы «Zа победу Татарстан». Она помогает в сборе гуманитарных грузов и лично участвует в отправке в зону спецоперации. Ее супруг с позывным Беркут находится на передовой.

«Кристина постоянно вот ездит на передовую, помогает в сборе в отправке гумгрузов. Она стала волонтером в 2023 году. Кристина очень гордится своим мужем, поэтому решила не оставаться в стороне. На встрече они наметили планы на будущие отправки, собираются продолжить совместную работу», — рассказали «Татар-информу» в администрации.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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