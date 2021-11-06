Мэр Зеленодольска поручил обеспечить бесперебойную работу автобусов в условиях пандемии

Глава Зеленодольского муниципального района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил ответственным службам тщательно рассмотреть всевозможные варианты работы общественного транспорта в условиях пандемии коронавируса. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«Объявление дополнительных ограничительных мер, связанных с QR-кодами в общественном транспорте, стало неожиданностью для зеленодольцев. Начало поступать большое количество сообщений на официальный сайт администрации и в паблики в социальных сетях», — пояснила и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского муниципального района Регина Чибрикова.

Михаил Афанасьев отметил, что главное в такой ситуации — обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в городе и районе.

«Новые ограничительные меры призваны сохранить жизнь и здоровье наших граждан, остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем это не должно снизить качество предоставления услуг зеленодольским перевозчиком», — подчеркнул мэр.

Руководитель местного ПАТП Дмитрий Грузков уверен, что в ближайшее время ситуация с введением QR-кодов и алгоритмом их проверки разъяснится.

«При проверке кодов на каждой остановке, к примеру, в городе, мы будем стоять у остановок по 10–15 минут, придется полностью менять расписание, да и для сотрудников это дополнительная нагрузка. Уверены, совсем скоро мы поймем, что к чему, и совместно с исполнительным комитетом района разработаем план работы», — заметил Грузков.

Сегодня на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что текущая ситуация с коронавирусом в Татарстане вынуждает ужесточить ограничительные меры.

Через две недели планируется ввести проезд в общественном транспорте только по QR-кодам или справкам о медицинском отводе. Также будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Причиной введения такой меры Президент РТ назвал многочисленные нарушения масочного режима. Помимо этого, он поручил разработать форму электронного варианта справки о медотводе.

«Руководство Зеленодольского муниципального района будет держать ситуацию на контроле в любом случае», — заверили в пресс-службе.