Победители хорового конкурса «Поющий май» из Зеленодольска выиграли поездку в Москву

Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ

Участники сводного хора из гимназии №3 города Зеленодольска побывали в Москве. Такую возможность им предоставил градоначальник Михаил Афанасьев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В Зеленодольске есть добрая традиция — награждать победителей городского конкурса хоровых коллектив „Поющий май“ поездкой в города нашей страны. В этом году победителем творческого конкурса стал сводный хор местной гимназии №3. Они отправились в Москву», — отметил источник.

Школьники посетили городские парки и скверы, побывали на Воробьевых горах, комплексе «Москва-Сити», а также прогулялись по центральным улицам города.

Хор гимназии покорил «Поющий май» песней Олега Газманова «Мой храм», потому символично, что ребята решили исполнить эту песню в Москве на фоне храма Христа Спасителя.

Кульминацией поездки стало посещение Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который проходит на Красной площади.

«В 2020 году экскурсий по городам России не было из-за пандемии. В первый раз победители ездили в Волгоград, а затем стали чаще выбирать Москву. В столице России ребята провели целый день. Впечатлений у них очень много и, конечно же, только позитивных», — добавили в пресс-службе

Конкурс «Поющий май» — одно из самых масштабных мероприятий, посвященных Дню Победы. В этом году на гала-концерте в честь Дня Победы 700 детей и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев исполнили песню «День Победы». Всего в масштабном мероприятии на сцене в КСК «Авангард» одномоментно выступили 17 хоровых коллективов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».