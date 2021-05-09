Семьсот детей и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев спели песню «День Победы»

В Зеленодольске состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля хоров «Поющий май». На одной сцене в КСК «Авангард» одновременно пели более 700 участников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Готовиться к фестивалю вокалисты начали с января 2020 года, а в апреле состоялся отборочный тур, где каждый коллектив должен был спеть гимны России и Татарстана, песню «День Победы» и еще два произведения на выбор.

В сегодняшнем гала-концерте приняли участие лучшие из лучших — 17 коллективов. Их поприветствовал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Дети готовились основательно. Это уникальный фестиваль, который не может никого оставить равнодушным. Сегодняшний концерт посвящен Победе, это дань памяти наших ветеранов. Я восхищен талантами наших юных зеленодольцев и хочу поблагодарить участников фестиваля, педагогов, родителей за поддержку творчества детей», — сказал глава города.

Затем Михаил Афанасьев вручил Гран-при фестиваля «Поющий май» коллективу гимназии №3. Его участников наградили путевкой в столицу страны Москву. Кульминацией вечера стало исполнение песни «День Победы» в сопровождении 700 детей и Михаила Афанасьева.

Празднуя 76-ю Годовщину Победы, зеленодольцы также возложили цветы к Вечному огню. По улице Ленина прошла яркая праздничная колонна и ретротехника. Горожане держали портреты родных и близких, на чью долю выпали страшные годы войны, унесшие миллионы жизней. Только в Зеленодольске на фронт ушли 34 679 человек, 11 505 из которых так и не вернулись домой. Пятнадцать местных уроженцев стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.

76-летие Победы в Зеленодольске встретили всего 20 ветеранов. Они сегодня собрались у Вечного огня, вспоминая боевых товарищей.

Поздравляя горожан, Михаил Афанасьев отметил, что 9 Мая объединяет всех россиян и делает их сильнее перед лицом новых испытаний.

«Сегодня мы склоняем головы в память о зеленодольцах, павших на полях сражений, замученных в концлагерях и погибших от голода и невзгод. С горечью вспоминаем тех, чьи сердца перестали биться уже в мирное время. И отдаем дань глубокого уважения ныне здравствующим ветеранам — всем тем, кто ковал Победу на передовой, совершал трудовые подвиги в тылу и после войны поднимал страну из руин», — сказал мэр, пожелав участникам войны крепкого здоровья и благополучия.