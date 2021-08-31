Декарбонизация и углеродный налог: нефтегазофорум в Казани обсуждает зеленую экономику

Татарстанский нефтегазохимический форум собрал в этом году представителей свыше 150 компаний со всего мира. Основной темой стала декарбонизация экономики. О том, как проходит форум, — в материале ИА «Татар-информ».

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«СИБУР» разместил свой стенд с «ТАИФом»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии форума сообщил, что ситуация с пандемией коронавируса показала высокую востребованность проведения офлайн-встреч и форумов, которые дают возможность живого и продуктивного диалога партнеров.

«У нас есть огромная необходимость в подобном офлайн-формате встреч. Большое количество наших партнеров находит время, чтобы принять участие в данном событии: в этом году на площадке форума собрались более 150 компаний», — сказал Минниханов.

Президент отметил, что в ходе форума, который продлится до 2 сентября, будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что в ходе форума, который продлится до 2 сентября, будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. «Сам форум, круглые столы будут полезны и интересны», — уверен Минниханов.

Почетным гостем мероприятия стал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Он отметил неизменно высокие экономические показатели, которые Татарстан демонстрирует в последние годы. Это позволяет налаживать еще более тесное сотрудничество татарстанских и казахстанских компаний, а также повышает общую продуктивность экономик России и Казахстана.

По словам министра, в рамках форума предстоит обсудить «перспективы развития нефтегазохимической индустрии, важнейшие вопросы сотрудничества».

Ногаев напомнил, что татарстанские компании реализуют ряд инвестиционных проектов в Казахстане. «Казахстан тесно сотрудничает с Республикой Татарстан. У нас есть не только договоренности, определены границы сотрудничества», — уточнил Ногаев.

По словам министра, в рамках форума предстоит обсудить «перспективы развития нефтегазохимической индустрии, важнейшие вопросы сотрудничества» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В частности, в Карагандинской области совместно с «Татнефтью» будет построен завод по выпуску 3,5 млн шин, в следующем году проект планируется завершить, продукцию планируется реализовывать не только в Казахстане, но и в России, Средней Азии, Турции, Китае. Есть планы по выпуску деталей для «КАМАЗа». Более 800 млн долларов планируется вложить в производство бутадиена и его производных.

Также в форуме принял участие заместитель главы Минпромторга России Михаил Иванов. Он отметил, что площадка много лет собирает крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, машиностроения и науки.

«Топливно-энергетический комплекс является основным заказчиком и потребителем продукции нефтегазового машиностроения, и этому направлению Минпромторг РФ уделяет повышенное внимание. За последние шесть лет государство выделило более 18 млрд рублей на поддержку отрасли, ее получателями стали в том числе машиностроительные предприятия Татарстана», — сказал Михаил Иванов.

После открытия участники форума отправились на выставку инновационных технологий и оборудования, а также новейших разработок предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана, России, стран СНГ, которая традиционно сопровождает форум.

Экспоненты также посвятили свои стенды вопросам устойчивого развития. Особенностью этого года стал выставочный стенд компании «СИБУР» — один из крупнейших на экспозиции. Стенд расположился рядом с предприятиями группы «ТАИФ» — «Казаньоргсинтезом» и «Нижнекамскнефтехимом», которые в скором времени перейдут под контроль «СИБУРа»: до конца года ожидается объединение нефтехимических активов «СИБУРа» и «ТАИФа».

Татарстан включился в работу по декарбонизации экономики

Участников форума приветствовал вице-премьер России, курирующий отрасль ТЭК, Александр Новак. Он отметил, что потенциал нефтегазохимической отрасли как в России, так и во всем мире неизменно увеличивается и Россия намерена занять существенную долю на этом рынке.

Основной темой форума стала декарбонизация экономики. Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что республика прилагает все необходимые усилия для перехода к «зеленой» декарбонизированной экономике.

«Актуальность вопросов, связанных с климатической повесткой и устойчивым развитием, за последние годы значительно усилилась», — отметил Минниханов. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он заявил, что бережное отношение к окружающей среде является показателем зрелого общества и основой благосостояния граждан.

«Актуальность вопросов, связанных с климатической повесткой и устойчивым развитием, за последние годы значительно усилилась», — отметил Минниханов.

Президент РТ добавил, что на сегодняшний день международные компании нефтегазового сектора оказались под угрозой введения трансграничного углеродного регулирования. Итогом такого положения дел стало принятие ими «зеленых» корпоративных программ и установка конкретных целей по снижению выбросов парниковых газов.

Вызовы в сфере энергетики находятся в зоне особого внимания руководства России. Минниханов напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в своих поручениях обозначил общие задачи в этом направлении. Речь идет о снижении эмиссии парниковых газов, создании системы достоверного мониторинга выбросов, реализация климатических проектов.

«Татарстан, который является одним из крупнейших центров по добыче и переработке нефтяного сырья, уже прилагает все усилия для исполнения этих задач. Уверен, обмен мнениями в рамках данной конференции поможет нам сформировать четкое понимание дальнейшего пути развития», — резюмировал Рустам Минниханов.

Экспортеры России могут потерять до 1 млрд долларов с введением углеродного налога

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев сообщил, что в их республике создана дорожная карта по декарбонизации экономики. Идет активная работа над концепцией низкоуглеродного развития до 2050 года, где предусмотрены меры по декарбонизации.

По его словам, специалисты министерства уже почерпнули идеи на выставке, организованной в рамках татарстанского форума. Эту глобальную задачу необходимо решать сообща, делясь информацией и опытом, считает Ногаев.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев сообщил, что в их республике создана дорожная карта по декарбонизации экономики Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Тема декарбонизации стала одним из важных направлений деятельности Министерства промышленности и торговли России, сообщил заместитель главы ведомства Михаил Иванов на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Он напомнил, что Европейская комиссия 14 июля представила план «Зеленая сделка», который предполагает переход к 2050 году на безуглеродную экономику. По планам, к 2030 году объемы выбросов СО2 к 2030 году должны быть сокращены на 55% от выбросов 1999 года. Для этого планируется ввести механизм трансграничного углеродного регулирования: с импортных товаров с высоким уровнем углеродной емкости будет взиматься плата при ввозе в Евросоюз.

Запуск механизма планируется с 2026 года. Доля экспорта промышленных товаров из России в ЕС составила около 22% за 2020 год, или 24 млрд долларов. По оценкам министерства, наибольшую долю несырьевого экспорта составляют поставки цветной металлургии, химической промышленности и черной металлургии и часть продукции подпадает под трансграничное углеродное регулирование. Основные потребители химической продукции — Эстония и Финляндия.

«Мы посчитали потенциальные издержки, которые могут наступить в случае введения трансграничного углеродного налога. По нашим подсчетам, при ставке 53 евро — стоимость тонны эквивалента СО2 на европейской бирже — объем потерь приравнен к 500 млн евро. Если мы говорим про 2030-2035 годы, эксперты оценивают, что ставка на выбросы CO2 увеличится практически в два раза. Мы видим, что почти миллиард евро — это тот объем потенциальный налога, который может собираться с российского экспорта. При условии того, что мы взяли за базу текущий уровень экспорта», — сказал Иванов.

«Мы видим, что почти миллиард евро — это тот объем потенциальный налога, который может собираться с российского экспорта. При условии того, что мы взяли за базу текущий уровень экспорта», — сказал Иванов. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, министерство разработало ряд мер, которые должны стимулировать предприятия к переходу к зеленой экономике.

Деловая повестка форума включает обсуждение вопросов декарбонизации и новой парадигмы развития топливно-энергетического комплекса России, перспективы развития энергетических систем: декарбонизация экономики, водородная энергетика.

2 сентября в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума состоятся бизнес-встречи главных технологов, механиков, энергетиков и метрологов нефтегазовых и химических предприятий Республики Татарстан. Потенциальные потребители и закупщики встретятся с поставщиками товаров и услуг, организованных по принципу мэтчмейкинга (matchmaking) — короткие встречи по заранее запланированному графику в специально отведенной зоне бизнес-встреч. В прошлом году было проведено 79 бизнес-встреч с участием 93 специалистов из 57 предприятий.