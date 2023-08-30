Мэр Зеленодольска Афанасьев и хоккеист Зарипов показали игру на африканских барабанах

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов приняли участие в мастер-классе по игре на африканских барабанах на Дне Республики Татарстан и Дне города в Зеленодольске. К ним присоединилась депутат Госсовета РТ Рузиля Тимергалеева.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, Данис Зарипов с семьей приехал в Зеленодольск в гости. Увидев необычный мастер-класс на празднике, который развернулся на стадионе «Авангард», хоккеист решил поучиться игре на барабанах.

Зрителями игры стали горожане, гости праздника, а также депутат Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов и депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

Также сегодня, в День Республики Татарстан, в сквере почетных граждан чествовали жителей, чьи имена украсили городскую доску Почета. Этой доброй традиции исполнилось 7 лет. В числе почетных горожан – работники зеленодольских учреждений и предприятий, а также выпускники школ, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов.

По решению главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева семи стобалльникам вручили сертификаты на сумму 30 тысяч рублей.

Завершилась церемония вручением паспортов юным гражданам России.

Подробную афишу праздника читайте в материале «Татар-информа» «Клава Кока, кипящий казан на «Чаше» и салют: как в Татарстане отметят День республики».