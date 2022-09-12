Мэр Харькова сообщил об отключении света и водоснабжения в городе после обстрелов

После ударов по жизненно важным объектам в Харькове полностью отключилось электричество и прекратилась подача воды.

«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры», — написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

При этом глава Харькова отметил, что спасатели, энергетики и коммунальщики уже работают над устранением проблем.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пяти областях произошел полный или частичный блэкаут. Государственный департамент США назвал причиной произошедшего действия России. Позднее энергоснабжение было восстановлено.

С 24 февраля этого года Россия по инициативе Президента РФ Владимира Путина проводит специальную военную операцию на Украине. После начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, основываясь только на сообщениях официальных российских источников.