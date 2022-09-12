Госдеп США обвинил Россию в отключении электричества на Украине

Отключение электричества на Украине связано с проведением российской спецоперации. Именно авиаудары ВС РФ привели к отключению света и воды на украинских территориях, уверен Госдеп США. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пяти областях, в частности в Херсонской, произошел полный или частичный блэкаут.

«Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды», — заявил в соцсетях официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

Напомним, в Запорожской области сегодня сообщили, что, несмотря на отключение АЭС, не испытывают никаких проблем с электроснабжением. В случае возникновения дефицита регион обратится за поддержкой к России, а не к киевским властям, подчеркнули в администрации.