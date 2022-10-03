Мэр Воркуты объяснил слова о добровольцах, которых уходят на фронт из-за жен

Мэр города Воркуты в Республики Коми Ярослав Шапошников объяснил свои резонансные слова о добровольцах, которые становятся участниками специальной военной операции на Украине из-за своих жен. Он назвал их «выдернутыми из контекста».

Ранее Шапошников, отвечая на вопросы местных жителей в эфире на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», заявил: «Где-то процентов десять от добровольцев идут [в зону спецоперации] из-за того, что их жены, как бы мягко сказать, привыкли к хорошей жизни. <...> Она (жена — прим. Т-и) пилит и пилит, пилит и пилит».

Отвечая на комментарии на своей странице во «ВКонтакте», глава Воркуты пояснил, что заявлял о необходимости иметь надежный «тыл» в семье (в частности, чиновник говорил, что добровольцы «не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт»).

«Слова из контекста выдернули, и даже интерпретацию некоторые дают свою. Надо смотреть полное видео, но в целом я стою на своем: женщина — это тыл и опора мужчины, которого она должна поддерживать в любой ситуации», — заключил Шапошников, несколько сместив акценты своего высказывания.