«Их пилят жены»: мэр Воркуты объяснил, почему россияне уходят добровольцами в зону СВО

Многие добровольцы отправляются на службу в зону проведения военной спецоперации из-за жен, которые их «пилят», убежден мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Он призвал женщин не допускать, чтобы их мужья уходили с таким чувствам, что их женам чего-то не хватает.

«Где-то процентов десять от добровольцев идут [в зону спецоперации] из-за того, что их жены, как бы мягко сказать, привыкли к хорошей жизни. <...> Она пилит и пилит, пилит и пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин. Если ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт», — цитирует Шапошникова РБК. В качестве примера мэр привел своего знакомого и призвал женщин «создавать тыл» для мужчин.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент страны Владимир Путин.