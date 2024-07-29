МЭР призвало не штрафовать за отмену броней из-за схода поезда под Волгоградом

Министерство экономического развития РФ рекомендовало туроператорам не штрафовать отдыхающих за отмену бронирований номеров и за изменение условий предоставления других туристических услуг из-за схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер в Волгоградской области. Об этом заявили журналистам в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Рекомендуем гостиницам, туроператорам и другим участникам туристического рынка не применять штрафные санкции при отмене бронирования номеров, а также при изменениях условий предоставления других туристических продуктов и услуг», — отметили в министерстве.

ЧП произошло сегодня днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. По информации РЖД, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

По последним данным, в поезде находилось 813 человек, среди них были дети. В Котельниковскую райбольницу доставлены 30 пострадавших, среди которых — 15 несовершеннолетних.