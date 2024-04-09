Мэр Орска заявил, что пик паводка в городе прошел

Паводковая ситуация в Орске Оренбургской области пошла на спад, пик прошел, сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия-24».

«Ситуация остается сложной, единственное, что радует, что Урал потихоньку начал спадать. Это вселяет надежду, что пик паводка, все-таки, наверное, прошел», — сказал он.

Он добавил, что причина прорыва дамбы – невероятно высокий паводок.

«У нас самый большой паводок был в 1942 году. И сейчас большой поток воды пришел, перелился через сооружения и побил все рекорды. Если говорить о расчете дамбы, то его делали специалисты. Расчет был максимальный 7 метров. Мы же имели 9 метров 75 сантиметров», – добавил глава города.

Напомним, в Оренбургской области из-за поднятия уровня воды в реке Урал введен режим ЧС. Утром 9 апреля вода поднялась до 897 см при том, что 930 см – это уже опасная отметка. В результате в регионе оказалось подтоплено 2032 приусадебных участка и 1580 домовладений.