Мэр о проблемах хаотичной застройки: «Люди переезжают в Куюки, думая, что живут в Казани»

Новый генплан Казани будет разработан с учетом градостроительных ошибок, которые были допущены в прошлом. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин на сессии Казгордумы.

Во время заседания депутат Казгордумы Динара Халимдарова спросила у градоначальника, просчитаны ли риски, связанные со строительством новых жилых комплексов в Казани. Она отметила, что предпринят ряд шагов по прекращению дальнейшей хаотичной застройки на границах с Казанью.

Отвечая на вопрос, Метшин рассказал о судьбе самых сложных поселков пригорода.

«Люди переезжают в те же Куюки, думая, что живут в Казани. А Куюки и Салмачи — это градостроительная ошибка, которая была допущена в 90-х годах», — рассказал Метшин.

По словам Метшина, когда Советский Союз распался, любой глава муниципального образования был рад каждому квадратному метру строительства.

«Председатели колхозов разделили сотни гектаров земли, не устанавливая ни красные линии, ни участки под социальную инфраструктуру. За 25 лет поселки застроились, и их жители оказались против возведения тротуаров у своих заборов», — поделился мэр.

Сейчас эти градостроительные ошибки приходится исправлять вместе с Институтом пространственного планирования республики и Институтом развития Казани. По словам Метшина, в новых проектах запланировано сначала строительство дорог, инфраструктуры, сетей, детсадов и школ, а уже потом – жилья.

Комментируя данную ситуацию, Минниханов также назвал большой ошибкой бурное строительство в пригороде Казани.