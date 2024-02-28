Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов назвал большой ошибкой бурное строительство в пригороде Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал ошибкой бурное строительство в пригороде Казани. Чтобы избежать дальнейшего разрастания поселков, был создан Институт пространственного планирования, разрабатывается мастер-план Казанской агломерации.
«Создан Институт пространственного планирования. Разрабатывается мастер-план Казанской агломерации, он практически готов. Мы пока не поймем, где мы можем строить, тему приостановили», — сказал руководитель республики.
Рустам Минниханов напомнил, что данное решение было принято благодаря инициативе мэра города Ильсура Метшина.
«Я согласен, что наша коллега (депутат Казгордумы Динара Халимдарова — прим. Т-и) критиковала нас очень правильно по градостроительному планированию. Не может Казань развиваться отдельно, а близлежащие районы отдельно. Это была наша большая ошибка», — признал Раис РТ.
«Будем комплексно готовить транспортную инфраструктуру, социальную сферу и, конечно же, надо создавать точки притяжения и рабочие места в тех микрорайонах, где у нас идет строительство жилья. Это общая задача. Мы её вместе будем проводить», — заверил Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»