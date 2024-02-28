Минниханов назвал большой ошибкой бурное строительство в пригороде Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал ошибкой бурное строительство в пригороде Казани. Чтобы избежать дальнейшего разрастания поселков, был создан Институт пространственного планирования, разрабатывается мастер-план Казанской агломерации.

«Создан Институт пространственного планирования. Разрабатывается мастер-план Казанской агломерации, он практически готов. Мы пока не поймем, где мы можем строить, тему приостановили», — сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил, что данное решение было принято благодаря инициативе мэра города Ильсура Метшина.

«Я согласен, что наша коллега (депутат Казгордумы Динара Халимдарова — прим. Т-и) критиковала нас очень правильно по градостроительному планированию. Не может Казань развиваться отдельно, а близлежащие районы отдельно. Это была наша большая ошибка», — признал Раис РТ.

«Будем комплексно готовить транспортную инфраструктуру, социальную сферу и, конечно же, надо создавать точки притяжения и рабочие места в тех микрорайонах, где у нас идет строительство жилья. Это общая задача. Мы её вместе будем проводить», — заверил Минниханов.