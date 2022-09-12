Реновация речпорта, подсветка и глэмпинги: мэр рассказал о «Казани завтрашнего дня»

Реконструкция Горьковского шоссе, создание городских яхт-клубов и заправочных станций — новые архитектурные решения должны вывести Казань и Россию на мировой уровень. Какие проекты уже реализуются в столице Татарстана и что предстоит сделать в ближайшие годы, — обсудили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Ильсур Метшин: «За последние годы такие грандиозные проекты по пальцам можно пересчитать не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами» Фото: kzn.ru

«Этот грандиозный проект не свалился нам вдруг на голову»

Реновация территории речного порта в Казани площадью почти 1,5 млн квадратных метров выведет архитектуру столицы Татарстана и всей России на новый уровень. Такое мнение выразилна совещании мэр города Ильсур Метшин.

«За последние годы такие грандиозные проекты по пальцам можно пересчитать не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами», — заявил он.

Метшин напомнил, что на минувшей неделе на Восточном экономическом форуме власти города подписали соглашение со «Сбербанком» о реновации территории речного порта Казани, общая сумма инвестиций может достигнуть 500 млрд рублей.

«Это будет Казань завтрашнего дня, — сказал мэр. — Нет худа без добра. Десятилетия, даже больше полувека эта территория была промзоной. Мы долго запрягали, как говорится. Но на сегодняшний день у нас есть четкое представление о том, каким будет эта новая территория».

По планам проект масштабной застройки территории речного порта будет реализован в полном объеме за 10 лет Фото: предоставлено пресс-службой мэрии г. Казани

При подготовке проекта реновации учитывался опыт крупнейших городов, к работе привлекали лучших специалистов, добавил мэр. «Это не свалилось нам вдруг, мы к этому достаточно долго шли, долго созревали, – подчеркнул он.

Реализация проекта заставляет решать много сопутствующих вопросов, поэтому Казань будет активно участвовать в различных национальных проектах.

«На миллиарды нужно проложить только сети, подтянуть техусловия... Благо, федеральное Правительство имеет ряд инструментов, которыми мы с удовольствием воспользуемся, чтобы поднять проект такой сложности. (...) Думаю, с Божьей помощью и нашей кропотливой большой созидательной работой во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым мы сможем его реализовать», – пояснил Метшин.

Напомним, по планам проект масштабной застройки территории речного порта будет реализован в полном объеме за десять лет.

Ильсияр Тухватуллина: «Развитие водной инфраструктуры позволит максимально раскрыть потенциал акватории и прибрежных территорий, который сейчас задействован только частично» Фото: kzn.ru

Главный архитектор Казани: Сегодня столице не хватает водной инфраструктуры и автокемпингов

Казань — город на воде, но потенциал, который дают реки, используется не в полной мере. Для обсуждения путей развития водной инфраструктуры в столице Татарстана прошли встречи с архитекторами. Среди участников диалогов были как представители казанских компаний, так и приглашенные спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказала, что основной темой обсуждения стало развитие водной инфраструктуры с точками притяжения для туристов, плавучих глэмпингов, автотуризма, различных видов событийного отдыха, водных видов спорта.

Идея развития водной инфраструктуры рассматривается в трех направлениях: развитие объектов для обслуживания маломерного флота, развитие водного туризма и проведение мероприятий, популяризирующих отдых на воде.

Институт развития города уже разрабатывает концепцию водной инфраструктуры в городе, водного сервиса в сцепке с развитием туризма Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники обсуждений проанализировали все объекты, уже существующие в Казани, а также рассмотрели опыт зарубежных городов. Речь шла о таких объектах, как общественные причалы, заправочные станции, городские яхт-клубы, зимние стоянки судов, судоремонтные предприятия и детские школы парусного спорта.

Институт развития города уже разрабатывает концепцию водной инфраструктуры в городе, водного сервиса в сцепке с развитием туризма.

«Развитие водной инфраструктуры позволит максимально раскрыть потенциал акватории и прибрежных территорий, который сейчас задействован только частично», — подчеркнула Тухватуллина.

На площадке также состоялась выставка яхт-автодомов и модульных домов. В следующем году планируется сделать более масштабную экспозицию. Что же касается автотуризма с привязкой к глэмпингам и кемпингам, то в Татарстане это направление пока также развито слабо.

«К сожалению, в Татарстане эта система пока не работает в полной мере. Мы предлагаем заполнить разрыв, введя в республику новые сервисы. Уверены, что благоустройство прибрежных зон, добавление соответствующих функций даст Казани импульс развития как для привлечения туристов, так и для повышения комфорта жизни горожан», — подытожила главный архитектор Казани.

Основная тема форума в этом году — «Город для молодежи». Мероприятие анонсировала главный архитектор Казани Фото: kzn.ru

«Город для молодежи»

С 1 по 3 декабря в столице Татарстана состоится крупный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Основная тема форума в этом году — «Город для молодежи». Мероприятие анонсировала главный архитектор Казани.

«Ильсур Раисович, вы уделяете большое внимание работе с молодежью, что является весомым фактором конкурентоспособности. Мы понимаем, что очень важно удерживать и привлекать молодых людей. Для этого нужно создавать комфортную среду для жизни, отдыха, работы и образования», — отметила докладчик, обращаясь к мэру Казани Ильсуру Метшину.

На форуме эксперты обсудят, какие пространства должны появиться в Казани, чтобы создать все условия для молодого поколения республики. Также для повышения статуса профессии архитектора и популяризации качественных строительных решений во время «Казаныша» пройдет смотр-конкурс на лучший архитектурный объект в Казани.

В этом году заявки принимаются в 12 номинациях и трех категориях. Участвовать могут как реализованные объекты, так и проекты в стадии разработки. «В этом году мы также вводим новую, третью категорию для проектов, которые так и остались на уровне идеи. Такие объекты зачастую отличаются индивидуальностью. Это отличный шанс для молодых специалистов без стажа проявить себя и показать собственные наработки и идеи», — рассказала Тухватуллина.

По ее мнению, по таким работам видно потенциал будущего архитектора, а для застройщиков такая новация послужит сигналом для поддержки талантливых ребят.

«Новые архитектурные шедевры должны рождаться в коллаборации маститых мастеров с юными талантами. Очень важно понимать, что развитие города, инвестиции дают почву для социального оптимизма, чего сегодня сильно не хватает», — напутствовал будущих участников Метшин.

«Город будет оформлен в единой стилистике, и собственникам зданий будет легче принимать решения. Предварительные работы уже проведены» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для Казани будет создана единая концепция городской подсветки

На заседании мэр Казани также поручил архитекторам и чиновникам исполкома создать единую концепцию городской подсветки.

«Наша задача — развивать эстетическое направление наружного освещения. Мы серьезно обсуждаем, и такая необходимость созрела уже вчера. Город будет оформлен в единой стилистике, и собственникам зданий будет легче принимать решения. Предварительные работы уже проведены. Надо выходить на принятие конкретных решений», — поставил задачу глава города.

Тухватуллина доложила, что идея о создании единой концепции световой среды с выделением градостроительных акцентов и важных точек в городской среде уже обсуждалась во время с архитекторами.

«Это помогло выделить территории, где необходима только световая подсветка и показать те участки, где требуются более активные решения. По итогам встречи составлен меморандум, который включает все внесенные участками предложения. Сейчас мы в рабочем порядке отрабатываем вопросы», — отметила она.

Рустем Абдулхаков: «В этом году в Казани появится более 7,1 тыс. светильников. Сети наружного освещения будут реконструированы в 266 дворах в рамках программы «Наш двор» Фото: kzn.ru

В 118 дворах Казани впервые появилось освещение

Генеральный директор АО «Казэнерго» Рустем Абдулхаков доложил, что наружное освещение Казани включает более 108 тыс. светоточек, а также 3090 километров сетей, питающих их. 28% сетей выполнено кабелем, 69% самонесущим изолированным проводом и только 3% — голым проводом. 42% светоточек — это современные светодиодные светильники. Управление наружным освещением полностью автоматизировано.

В этом году в Казани появится более 7,1 тыс. светильников. Сети наружного освещения будут реконструированы в 266 дворах в рамках программы «Наш двор». В 118 из них наружное освещение полностью отсутствовало. Всего во дворах установят 2,2 тыс. фонарных столбов. На эти работы выделено финансирование в 184 млн рублей.

Кроме того, в текущем году сети наружного освещения появятся в шести парках и скверах. Работы затронули сквер 100-летия строительной отрасли республики, парк в ЖК «Салават Купере», сад Рыбака и парк у ЖК «Светлая долина»; Юнусовскую площадь и Покровский собор. Всего в них разместят 429 светоточек. Объем финансирования составляет 77 млн рублей.

В рамках реализации программы «Ремонт дорожно-уличной сети Казани» будет установлено 526 опор, 924 светильника, 23 километра воздушных линий и 3 километра кабельных линий — на эти цели направлено 60 млн рублей. Освещение придет на дороги от поселка Петровского до поселка Вороновки и от улицы Каспийская в поселке Царицыно до улицы Лесная в Новой Сосновке, на дорогу к озеру Изумрудному от улицы Туристическая до станции Займище, на улицу Раздольную в Новой Сосновке (Киндери) и так далее.

«В рамках реализации программы «Ремонт дорожно-уличной сети Казани» будет установлено 526 опор, 924 светильника, 23 километра воздушных линий и 3 километра кабельных линий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо этого, 1304 новые светоточки на сумму 281 млн рублей появятся на улицах города в рамках строительства и реконструкции автодорог. 625 из них будут установлены на Горьковском шоссе, 217 — на проспекте Амирхана от улицы Чуйкова до улицы Миля, а также на улице Восход (от улицы Серова до железной дороги), улице Энергетиков, улице Четаева (от улицы Абсалямова до улицы Бондаренко), Вознесенском тракте, улицах Осиновская и Новосельская. Установлено освещение на дороге от улицы Липатова до кладбища в Дербышках, а также на тротуарах по улицам Салимжанова и Спартаковская.

В этом году устаревшие и разбитые опоры из композитного материала на улице Баумана были заменены на чугунные. Одной из проблемных по ситуации с освещением остается улица Каюма Насыри.

В текущем году в 33 поселках Казани также смонтировали более 53 километров сетей и 1467 светильников. Освещение появилось в поселках Константиновка, Новая Вишневка, Салмачи, Залесный, Привольный и других.

«На старте программы выделялось 15 млн рублей в год. Сейчас объем финансирования составляет 43 млн рублей в год. Для полного решения вопроса по освещению в поселках Казани необходимо 155 млн рублей», — заключил докладчик.

Игорь Куляжев: «Сейчас стартовали работы по расширению дороги на участке от бывшего поста ГАИ до спорткомплекса. В первую очередь рабочим предстоит перенос сетей» Фото: kzn.ru

На Горьковском шоссе в Казани приступили к расширению трассы

Проект реконструкции Горьковского шоссе от улицы Музыкальная до трасы М7 Волга получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Сегодня здесь уже завершились работы по устройству объездных дорог в районе спорткомплекса «Олимпиец» и у кольца Болотников — Фрунзе. Кроме того, около «Олимпийца» рабочие залили тоннельную часть подземного пешеходного перехода, рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Сейчас стартовали работы по расширению дороги на участке от бывшего поста ГАИ до спорткомплекса. В первую очередь рабочим предстоит перенос сетей.

Общая протяженность реконструируемого участка 11,5 км. В комплексе работ предусмотрена ликвидация существующих светофоров, а также наземных пешеходных переходов. Взамен планируется построить три подземных перехода: в районе остановок «Олимпиец», «Ремплер», «АЗС» и пяти наземных пешеходных переходов по ул.Музыкальная, Кулхаметова, Горьковское шоссе и около магазина «Факел».

На шоссе также появятся три подземных разворотных петли и тоннель-эстакада в районе кольца бывшего Горьковского шоссе, и три разворотных петли в одном уровне в районе улицы Кулахметова, бывшего поста ГАИ и в районе спорткомплекса «Олипиец».

«Проезжую часть расширят до шести полос в районе от остановки „Факел“ до „Олимпийца“. На всем реконструируемом участке проложат тротуары и велосипедные дорожки», — добавил Куляжев.

Он уточнил, что в работе ежедневно задействованы 38 единиц техники и 150 специалистов, реконструкция идет по графику, а информация о планируемых ограничениях движения транспорта публикуется на сайте городской мэрии, отметил он в завершение.

«Газовики обещают постараться закончить работу не за четыре, а за три дня. Сегодня рабочие приступят к переустройству сетей связи — водопровода, электроснабжения, наружного освещения» Фото: kzn.ru

В первую очередь теплом обеспечат жилые дома, которые остались без газа

В связи с выносом газопровода по Горьковскому шоссе жилые дома в заречной зоне Казани остались без газа с 12 по 16 сентября. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил обеспечить эти дома теплом в первую очередь. На деловом понедельнике он обратился к руководителю исполкома города и главам районов, чтобы согласованно принять необходимые решения.

«В связи с выносом газопровода по Горьковскому шоссе мы вместе с „Казаньгоргазом“ сделаем всё необходимое, чтобы жители своевременно восстановили свое комфортное безопасное проживание. В настоящее время газ отключен, все работы идут по графику. За период отсутствия газа жителям будет проведен перерасчет», — отметил заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Помимо этого, газовики обещают постараться закончить работу не за четыре, а за три дня. Сегодня рабочие приступят к переустройству сетей связи — водопровода, электроснабжения, наружного освещения. Это самые важные работы в ходе реконструкции дороги, подчеркнул замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

«Для переустройства газопровода среднего давления диаметром 500 мм на сегодня по согласованию с ООО „Газпром трансгаз Казань“ выполняется отключение газопровода на четыре дня, из-за этого будет прекращена подача газа в жилых домах и на предприятиях района. С 12 по 16 отключение, но планируется, что завершатся работы раньше. Газовики будут стараться в трехдневный срок завершить», — отметил Куляжев.

Метшин напомнил, что отключение затронет большое количество жителей Кировского и Московского районов.

«Понятно, что это неизбежная и вынужденная мера, переключается газопровод среднего давления. (..) Прошу [руководителя исполкома ] Рустема Гафарова взять на личный контроль, вместе с нашими газовиками отследить график работ, чтобы было выполнено все в поставленные сроки. Вопрос безопасности жителей — номер один, в такие холодные дни откладывать работу нельзя», — сказал мэр.