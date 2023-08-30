Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поздравил семью военнослужащего с рождением сына

Праздничное утро в День республики началось с радостного события — глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин поздравил семью Гирфановых с пополнением. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Поздравили с пополнением семью нашего защитника. Пусть лучик новой жизни подарит вам безмерную любовь, теплоту и родительство приносит только приятные заботы», — пожелал Муллин.

Боец – участник военной спецоперации сейчас находится в плановом отпуске. Помимо этого, 10 дополнительных дней он получил за сбитый беспилотник.

В семье Гирфановых воспитывается трое детей, дочь и два сына. Новорожденный малыш получил имя Амир.

Глава НМР поздравил семью и вручил детям подарки. Поздравить родителей малыша также пришли председатель профкома объединённой профсоюзной организации УК «Татнефть-Нефтехим» Михаил Кузнецов и депутат Нижнекамского городского Совета Максим Сперанский.

Отметим, в Нижнекамске сегодня организована насыщенная праздничная программа. В парке «Семья» в рамках фестиваля «Добрый Нижнекамск» проходит благотворительный сбор гуманитарной помощи для СВО. До 18 часов можно принять участие в плетении маскировочных сетей и в изготовлении сухого душа.

На площади Лемаева развернулся книжный фестиваль «Смена». В ТЦ «Рамус Молл» пройдет презентация хоккейной команды «Нефтехимик» нового сезона в 18.00.

Подробную афишу читайте в материале «Татар-информа»: Клава Кока, кипящий казан на «Чаше» и салют: как в Татарстане отметят День республики.