Мэр Нижнекамска отказался комментировать тему снега

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин отказался комментировать тему снега. Об этом он сообщил на деловом понедельнике, отметив, что предыдущий его комментарий растиражировали все СМИ. Тогда градоначальник призвал молиться Всевышнему, чтобы снег выпадал дозированно.

«Я комментировать не буду, прошлые комментарии по снегу дошли до всех средств массовой информации. Комментировали все. И после этого проверили все кому не лень!», — поведал Муллин.

В целом руководитель города призвал с особым пониманием отнестись к зимнему сезону и поручил держать уборку снега на особом контроле. Также он отметил, что культура вождения некоторых водителей оставляет желать лучшего, имея в виду брошенные у обочин машины.

«Во-первых, это машины, которые стоят вдоль дорог, они сегодня мешают уборке. Вот буквально 21-й микрорайон посмотрели, и я еще раз обращаюсь к руководителям управляющей компании, руководителям наших СТОСов — найти, определить места, возможные локации машин во дворах, в зеленых зонах, где на зиму можно оставить машины. Их нужно расчистить и сделать так, чтобы машины парковались там, а не вдоль основных дорог. Так как это все мешает уборке основных улиц. Это касается и проезжей части, и заезда во дворы. Сегодня очень сильно заставлено. Я вчера проехался по городу, посмотрел, очень много техники стоит, заваленной снегом», — отметил Муллин.

На сегодняшний день из Нижнекамска вывезено более 1,5 тыс. кубометров снега. Его отвозят на 4 полигона-пустыря. На уборке города в ночную смену работает от 12 до 15 единиц техники, в дневную — от 25 до 35. В управляющих компаниях работают 512 дворников, и более 50 единиц расчищают внутриквартальные территории и тротуары. 15 рабочих трудятся на расчистках остановок, 32 работника — в парках.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для обеспечения круглосуточного режима работы при двухсменном графике Нижнекамску требуется дополнительно 65 рабочих в автотранспортное управление и 47 — в управление благоустройства.