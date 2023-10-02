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Мэр Нижнекамска Муллин поручил максимально охватить поддержкой семьи бойцов СВО
Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике поручил максимально охватить поддержкой семьи бойцов – участников спецоперации.
«Нужна поддержка семей, — отметил он. — Поэтому прошу наши СТОСы, координационные советы, управления образования, отдел культуры, чтобы без внимания никто не остался».
Отдельно руководитель обратился к главам лечебных учреждений.
«Нужна и психологическая помощь, и поддержка ребят после ранения, которые проходят реабилитацию. Нужно максимально охватить поддержкой семьи бойцов и сделать так, чтобы в наших рядах никакого раскола не было», — отметил Рамиль Муллин.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Нижнекамска с начала СВО было направлено 55 тонн гуманитарного груза.
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