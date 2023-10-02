Мэр Нижнекамска Муллин поручил максимально охватить поддержкой семьи бойцов СВО

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике поручил максимально охватить поддержкой семьи бойцов – участников спецоперации.

«Нужна поддержка семей, — отметил он. — Поэтому прошу наши СТОСы, координационные советы, управления образования, отдел культуры, чтобы без внимания никто не остался».

Отдельно руководитель обратился к главам лечебных учреждений.

«Нужна и психологическая помощь, и поддержка ребят после ранения, которые проходят реабилитацию. Нужно максимально охватить поддержкой семьи бойцов и сделать так, чтобы в наших рядах никакого раскола не было», — отметил Рамиль Муллин.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Нижнекамска с начала СВО было направлено 55 тонн гуманитарного груза.