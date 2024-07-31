Мэр Нижнекамска Муллин озвучил план капремонтов домов на 2025 год

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин заявил о готовности плана капремонтов домов на 2025-й.

Как написал градоначальник в своем телеграм-канале, в предстоящие январь-декабрь будут капитально отремонтированы инженерные сети теплоснабжения в семи домах. Капремонт также коснется инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения в восьми домах Еще в городе капитально отремонтируют инженерные сети водоотведения в шести домах и проведут ремоентные работы на инженерных сетях электроснабжения в 25 домах

Помимо этого, заменят в следующем году и лифтовое оборудование в 13 многоквартирных домах – это 29 лифтов и произведут капитальный ремонт крыш в 14 многоквартирных домах. Кроме того, ожидается капремонт фасадов в 16 домах и их утепление в пяти жилых домах, а также рабочим предстоит осуществить монтаж узлов погодного регулирования в одном доме и монтаж систем автоматической противопожарной защиты в одном домов Нижнекамска.

«Наметили работу по 80 адресам – указали их на сайте администрации района», - написал в завершении Муллин.